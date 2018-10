O tožbi proti lastnikom nepremičnin v centru Eda tudi z DUTB

Nova Gorica, 4. oktobra - Etažni lastniki stanovanj in poslovnih prostorov v centru Eda so se v sredo ponovno sestali, tokrat tudi s predstavniki Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki jih prejšnji teden na sestanku ni bilo. Ponovno so iskali način za rešitev zapleta z izbrisnimi tožbami, zaradi katerih imajo stanovalci v Edi plombe na svojih stanovanjih.