Sto let 1SV - Stergar: Konec prve svetovne vojne je prinesel tako prelomne spremembe kot kontinuiteto

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 28. oktobra - Konec prve svetovne vojne je današnjemu slovenskemu ozemlju prinesel po eni strani prelomne in radikalne spremembe, na drugi strani je bilo precej kontinuitete in so spremembe prihajale počasi; zakonodaja še iz časov habsburške monarhije je na primer v največji meri ostala enaka, je v pogovoru za STA povedal zgodovinar Rok Stergar.