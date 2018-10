Italija namerava primanjkljaj do leta 2021 znižati na 1,8 odstotka

Rim, 4. oktobra - Italijanska vlada, ki je popustila pritiskom Bruslja in v sredo potrdila, da bo znižala načrtovani primanjkljaj za leti 2020 in 2021, je nov cilj postavila pri 2,1-odstotnem primanjkljaju za leto 2020 in 1,8-odstotnem za 2021. Za prihodnje leto vztraja pri 2,4-odstotnem, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.