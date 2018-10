Newyorške borze končale v zelenem, Dow Jones znova rekorden

New York, 3. oktobra - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali v zelenem, indeks Dow Jones pa je že drugi dan zapored dosegel rekordno vrednost. Borzni analitiki ocenjujejo, da je so na to vplivali močni gospodarski podatki ZDA o zaposlovanju in o krepitvi zaupanja potrošnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.