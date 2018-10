Newyorške borze že ob odprtju z novim rekordom

New York, 3. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma dvignili nad gladino, industrijski indeks Dow Jones pa je dosegel novo rekordno visoko vrednost. Vlagatelje so med drugim pomirile izjave predstavnikov italijanske vlade, ki so napovedali zmanjšanje načrtovanega proračunskega primanjkljaja.