Indeks na Ljubljanski borzi z rastjo

Ljubljana, 3. oktobra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so sklenili za 272.430 evrov poslov, največ z delnicami Telekoma Slovenije in Krke. Telekomove delnice so zabeležile tudi največjo rast, in sicer se je njihov tečaj okrepil za 1,77 odstotka. Med blue chipi so se pod gladino spustile le delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se pocenile za 0,34 odstotka.