Park Sonce odslej v celoti v rokah piranske občine

Piran, 3. oktobra - Župan Občine Piran Peter Bossman in direktor Marine Portorož Sebastjan Selan sta danes podpisala pogodbo, na podlagi katere je Občina Piran pridobila v last vse zemljišče na območju parka Sonce, so sporočili z omenjene občine. Prav tako sta podpisala koncesijsko pogodbo za upravljanje pristanišča Marina Portorož.