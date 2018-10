Evropski poslanci podprli cilje za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida iz avtomobilov

Strasbourg, 3. oktobra - Evropski parlament je na plenarnem zasedanju danes potrdil cilje za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida iz avtomobilov in lahkih tovornih vozil. Izpusti iz novih avtomobilov naj bi se do leta 2030 zmanjšali za 40 odstotkov, proizvajalci pa bodo morali zagotoviti tudi, da bo do takrat 35 odstotkov novih avtomobilov električnih ali hibridov.