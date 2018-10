Azijske borze neenotno

Tokio, 3. oktobra - Indeksi na azijskih borzah nimajo enotne smeri. Japonski Nikkei 225 se je po rekordnih vrednostih v zadnjih 27 letih znižal, saj so vlagatelji unovčevali nakovane dobičke. Nekateri vlagatelji so še naprej zaskrbljeni zaradi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, nekatere skrbi dogajanje v Italiji.