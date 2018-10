V DEM obeležili okrogli obletnici Mariborskega otoka in Formina

Maribor, 2. oktobra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so danes obeležile 70 let delovanja hidroelektrarne Mariborski otok in 40 let delovanja hidroelektrarne Formin. Slovesnosti se je udeležila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je med drugim dejala, da bomo dobre hidroelektrarne potrebovali tudi v bodoče, a bo potreben prehod tudi na nove vire.