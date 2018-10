Ljubljanska borza: Indeks navzdol

Ljubljana, 2. oktobra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so sklenili za 484.120 evrov poslov, največ z delnicami Krke in Zavarovalnice Triglav. Tečaj delnic Krke se je nekoliko znižal, Triglavove delnice pa so končale pri izhodiščni vrednosti. Največ so sicer izgubile delnice Uniorja, v zelenem pa so končale le delnice Intereurope. Indeks SBI TOP je izgubil 0,67 odstotka.