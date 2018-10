Svet za poslovno okolje v iskanje rešitev za težave gospodarstva

Ljubljana, 2. oktobra - Svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje, ki združuje predstavnike gospodarskega ministrstva, vlade in gospodarskih združenj, se je danes sestal na prvi seji. V času do naslednje, ki bo decembra, bodo gospodarstveniki poročali o težavah, ministrstvo pa bo do takrat že skušalo oblikovati rešitve.