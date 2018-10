Za predsednika uprave Kada dva kandidata

Ljubljana, 2. oktobra - Na razpis za predsednika uprave Kapitalske družbe (Kad) sta do izteka roka minuli petek prispeli dve prijavi. Nadzorni svet bo predlog kadrovske komisije obravnaval na svoji prvi naslednji seji, so danes povedali v Kadu. Po pisanju današnjega časnika Dnevnik sta se prijavila sedanji predsednik uprave Bachtijar Djalil in Peter Velkavrh.