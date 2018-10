Skei na Koroškem napovedal odločen boj za višje plače v družbah Sij

Ravne na Koroškem, 2. oktobra - Medtem ko je Skei v zadnjem času s pogajanji dosegel zvišanja plač v več koroških družbah, pa so bila dogovarjanja v skupini Sij doslej neuspešna, so danes povedali predstavniki koroške organizacije Skei. Posledično je odliv kadra velik, so opozorili in napovedali odločen boj za višje plače v koroških družbah Sija. To podpirajo tudi zaposleni.