Newyorške borze večinoma pozitivno

New York, 1. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali večinoma pozitivno. Borzni analitiki ocenjujejo, da je na pozitivno gibanje indeksov vplival sklenjen sporazum med ZDA, Kanado in Mehiko. Kljub pozitivnemu vzdušju med vlagatelji pa so indeksi končali precej pod rekordnimi vrednostmi v tem obdobju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.