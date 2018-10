SŽ bodo za vzpostavitev brezžičnega interneta na vlakih odštele 1,4 milijona evrov

Ljubljana, 1. oktobra - Slovenske železnice (SŽ) so na javnem naročilu za izgradnjo Wi-Fi omrežja na potniških vlakih izbrale edinega ponudnika, in sicer konzorcij podjetij Telekom Slovenije, SRC sistemske integracije in Mrežne tehnologije Verso iz Zagreba. Podjetja bodo mrežo brezžičnega interneta vzpostavile za 1,43 milijona evrov.