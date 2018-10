Ljubljanska borza: Indeks zrasel za pol odstotka

Ljubljana, 1. oktobra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so sklenili za 565.470 evrov poslov, največ z delnicami Krke, Luke in Telekoma. Tečaj delnic Luke je zrasel za pet odstotkov, Triglavovih za tri odstotke in pol, Krkinih pa za 0,7 odstotka. Delnice Save Re so izgubile 3,6 odstotka, Cinkarne dober odstotek, Petrola pa 0,3 odstotka. Indeks je pridobil pol odstotka.