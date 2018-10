Ljubljanska borza: Največ povpraševanja po delnicah Krke

Ljubljana, 1. oktobra - Največ zanimanja na Ljubljanski borzi je bilo dopoldne za delnice Krke, s katerimi je bilo ustvarjenih slabih 80 milijonov prometa in so pridobile 0,73 odstotka. Precej se je trgovalo še z delnicami Luke, ki so zrasle za 3,33 odstotka, in delnicami Telekoma, katerih vrednost je nekoliko upadla. Indeks je pridobil približno tretjino odstotka.