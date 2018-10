ZDA in Kanada dosegle dogovor o novi Nafti

Washington, 1. oktobra - ZDA in Kanada so po dolgotrajnih pogajanjih v nedeljo zvečer dosegle okvirni dogovor o novem prostotrgovinskem sporazumu na severnoameriški celini, t. i. novi Nafti. Pogajalci so tako v zadnjem hipu uspeli ohraniti tristranski dogovor med ZDA, Kanado in Mehiko, poročajo tuje tiskovne agencije.