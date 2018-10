Občine v številkah: Največ delovno aktivnih v občinah zahodne Slovenije

Ljubljana, 3. oktobra - Med občinami z najvišjim deležem delovno aktivnih prebivalcev, torej tistih, ki so zaposleni ali samozaposleni, so v ospredju predvsem občine zahodnega dela države, medtem ko je nezaposlenost še vedno največja težava občin severovzhodne Slovenije. Prav za slednje so značilne tudi najnižje povprečne neto plače.