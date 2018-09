Na odločitev Slovencev o zaposlitvi močno vpliva ocena medosebnih odnosov

Ljubljana, 29. septembra - Na oceno privlačnosti delodajalca najbolj vplivajo ocena medosebnih odnosov, varnosti in stabilnosti zaposlitve ter ravnotežje med delom in prostim časom, kaže raziskava o privlačnosti slovenskih delodajalcev. Velikost in poznavanje podjetja nista povezana z željo po zaposlitvi, vpliva pa nanjo lastništvo podjetij.