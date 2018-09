Newyorške borze končale mešano

New York, 28. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile mešano. Vlagatelje skrbijo napetosti na trgovinskem področju, predvsem spor med ZDA in Kitajsko ter načrtovan italijanski proračunski primanjkljaj, ki naj bi v letu 2019 znašal 2,4-odstotka bruto domačega proizvoda. S tem se bi nevarno približal triodstotni stopnji, ki je najvišja dovoljena v EU.