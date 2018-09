Alples načrtuje nadaljnjo organsko rast

Železniki, 29. septembra - Pohištveno podjetje Alples iz Železnikov je lani zabeležilo rast prihodkov. Čisti prihodki od prodaje so se v primerjavi z letom pred tem povečali za šest odstotkov in podjetje je tudi lani zabeležilo dobiček. Letos imajo v Alplesu v načrtu nadaljnjo rast, prenovili so strategijo in z novim kupcem podpisali večletno pogodbo.