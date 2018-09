Leben bo s predstavniki nevladnih organizacij oblikoval svet ministra

Ljubljana, 28. septembra - Minister za okolje in prostor Jure Leben je danes krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij CNVOS zaprosil, da začne neodvisen izbor predstavnikov nevladnih organizacij, ki bodo sestavljali svet ministra. Ta bo mesečno usklajeval zakonodajne in druge rešitve na področju zaščite okolja in narave, so sporočili z okoljskega ministrstva.