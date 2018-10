Sto let 1SV - Prva svetovna vojna v številkah

pripravila Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 27. oktobra - Na milijone mrtvih in še več milijonov ranjencev, vdov in sirot je ena od žalostnih bilanc prve svetovne vojne. Čeprav je od prve morije svetovnih razsežnosti minilo že sto let, vse statistike še vedno niso zanesljive in popolne, zgodovinarji pa neenotni, tako da prevladujejo predvsem različne ocene.