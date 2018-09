Nadaljevanje rasti presežka gospodarstva s tujino

Ljubljana, 28. septembra - V prvi polovici leta se je nadaljevala rast presežka gospodarstva s tujino. Nefinančne družbe so imele primanjkljaj, samo v drugem četrtletju pa so znova ustvarile presežek. Gospodinjstva so povečanje razpoložljivega dohodka namenila tako za potrošnjo kot za varčevanje, je objavil statistični urad.