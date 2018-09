Newyorške borze končale v zelenem

New York, 27. septembra - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali v zelenem. Borzni analitiki ocenjujejo, da so na to vplivali predvsem dobički podjetij Apple, Amazon in drugih tehnoloških velikanov ter olajšanje vlagateljev po odločitvi ameriške centralne banke Federal Reserve, da zviša ključno obrestno mero, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.