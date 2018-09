Upravitelj za stečaj pivškega Javorja

Pivka, 27. septembra - Potem ko je sodišče pred dobrim mesecem uvedlo prisilno poravnavo pivškega Javorja, je upravitelj Leon Benigar Tošič zdaj predlagal stečaj podjetja. Pri nadzoru nad poslovanjem je namreč ugotovil, da dolžnik edinemu zaposlenemu ni izplačal julijske in avgustovske plače, prav tako niso bili obračunani in plačani davki in prispevki.