Ljubljanska borza: V ospredju še vedno delnice Krke

Ljubljana, 27. septembra - Na Ljubljanski borzi je več kot polovico danes sklenjenega skupnega prometa v višini 1,27 milijona evrov znova odpadlo na delnice Krke. Tečaji so padli, najbolj delnicam Save Re. Nad gladino so šle delnice Cinkarne, ki so pridobile dobre štiri odstotke. Indeks se je oblikoval 0,63 odstotka nižje kot v sredo.