Padec temperatur spodbudil začetek ogrevalne sezone

Ljubljana/Maribor/Kranj, 27. septembra - Nižje temperature, ki so se ob jutrih v minulih dneh ponekod spustile tudi pod ničlo, so spodbudile začetek ogrevalne sezone. Med mesti, kjer je vzpostavljeno daljinsko ogrevanje, se danes oz. v teh dneh ogrevalna sezona začenja v Mariboru, Celju in Kranju, tudi Energetika Ljubljana v teh dneh opaža, da se priklopi dnevno povečujejo.