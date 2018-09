Vlada potrdila dopolnjene politike delovanja DUTB

Ljubljana, 27. septembra - Vlada je kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) potrdila naložbeno politiko in politiko upravljanja sredstev, ki določa jasnejše kriterije in bolj transparentno upravljanje sredstev. DUTB je politike dopolnila na podlagi revizije računskega sodišča za leti 2014 in 2015, v katerih je po mnenju sodišča poslovala negospodarno.