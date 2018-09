Vlada vztraja pri sedanjem načinu oblikovanja cen naftnih derivatov

Ljubljana, 27. septembra - Vlada je na današnji seji izdala uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Način izračunavanja cen se ne spreminja; cene 95-oktanskega bencina in dizla po državi bodo še naprej določene na vsakih 14 dni. Izjema so bencinske črpalke ob avtocestah in hitrih cestah, kjer cene trgovci določajo sami.