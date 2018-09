Občine z obeh strani meje v skupne projekte za razvoj Posočja in zamejstva

Kobarid, 27. septembra - Občine Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal so julija z 22 italijanskimi obmejnimi občinami podpisale pismo o nameri ustanovitve čezmejne razvojne strategije. Kot so povedali na sredini predstavitvi v Kobaridu, je to podlaga za skupne projekte s področja infrastrukture, energetike, spodbujanja podjetništva, mobilnosti, turizma in demografskih vprašanj.