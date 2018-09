Oskrbovana stanovanja v Velenju veljavno umeščena v prostor

Velenje, 29. septembra - Oskrbovana stanovanja v Velenju so umeščena v prostor skladno z veljavnim ureditvenim načrtom, ki velja za območje Jenkove ceste. Med javno obravnavo pa na gradnjo stanovanj ni bilo nobenih pripomb, so povedali na velenjski občini in tako odgovorili na negodovanje sosedov, ki občini očitajo, da so zaradi stanovanj ostali brez zelenice in svetlobe.