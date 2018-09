Vodilni nemški gospodarski inštituti bolj pesimistični

Essen, 27. septembra - Vodilni nemški gospodarski inštituti so danes objavili novo skupno napoved rasti največjega evropskega gospodarstva. Sedaj za leto 2018 Nemčiji napovedujejo 1,7-odstotno krepitev bruto domačega proizvoda (BDP), kar je 0,5 odstotne točke manj kot spomladi. Prav tako so za 0,1 odstotne točke znižali napoved za leto 2019, in sicer na 1,9 odstotka.