Janković bo moral na zatožno klop tudi v primeru Stožice

Ljubljana, 26. septembra - Obtožnica zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića in še osem soobtoženih v zadevi Stožice je pravnomočna, so za STA potrdili na Specializiranem državnem tožilstvu. Tožilstvo je obtožnico šest let po prvih hišnih preiskavah vložilo 18. maja letos, obdolženi so nanjo sicer vložili ugovore, vendar jih je sodišče zavrnilo.