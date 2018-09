Ljubljanska borza: Dogajanje poživile delnice Krke

Ljubljana, 26. septembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,49 milijona evrov poslov. Več kot polovica ga je odpadla na delnice Krke. Vlagatelje so zanimale še delnice Petrola, Cinkarne in Triglava. Tečaji, razen Gorenja, so se obrnili navzdol, indeks je izgubil skoraj odstotek.