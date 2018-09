Prihodki Slovenije od okoljskih davkov lani višji za tri odstotke

Ljubljana, 30. septembra - Prihodki Slovenije od okoljskih davkov so lani znašali 1,6 milijarde evrov, kar je slabe tri odstotke več kot predlani. 85 odstotkov teh davkov so predstavljali davki na energijo, sicer pa so največji delež vseh okoljskih davkov plačala gospodinjstva, kažejo podatki republiškega statističnega urada.