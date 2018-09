V Mršeči vasi pri Šentjerneju še naprej po začasnem mostu

Šentjernej, 29. septembra - Vaščani Mršeče vasi in njene okolice v Občini Šentjernej bodo Krko do nadaljnjega še naprej prečili po nadomestnem montažnem mostu Slovenske vojske. Projekt novega mosta namreč stoji, ker so se krajani, ki so se navezovali na starega, na posvetovalnem referendumu leta 2016 odločili za njegovo novo betonsko izvedbo, za katero pa občina nima denarja.