DZ več ur o ukrepih iz koalicijske pogodbe, sklepov ne bo

Ljubljana, 26. septembra - DZ danes razpravlja o predlogih ukrepov na gospodarskem področju, zapisanih v koalicijski pogodbi. Predlogi so škodljivi in uničujoči za slovenske podjetnike, opozarjajo v opozicijskih SDS, NSi in SNS, kjer vladni koaliciji in Levici očitajo, da poskušajo uničiti tiste, ki največ prispevajo h gospodarski rasti. Sklepov ne bodo sprejemali.