V Novem mestu prenova ceste na Drski

Novo mesto, 26. septembra - V Novem mestu so te dni začeli prenovo ceste na Drski na odseku od križišča s Šegovo ulico do konca slepe ulice pri železniški progi. Na novomeški občini so ob tem dijake bližnjega srednješolskega centra opozorili, da naj zaradi teh del za šolsko pot uporabljajo urejeni pločnik v smeri Šmihelske ceste. Dela naj bi končali do konca leta.