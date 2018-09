Newyorške borze zaključile mešano

New York, 25. septembra - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili mešano. Borzni analitiki ocenjujejo, da se je okrepitev energetskega sektorja in močno zaupanje potrošnikov izravnalo z izgubami v podjetjih, ki proizvajajo čipe, in gospodarskih javnih podjetjih v pričakovanju povečanja obrestne mere ameriške centralne banke Federal Reserve.