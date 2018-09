DZ osem ur o predlogih ukrepov za podjetnike

Ljubljana, 26. septembra - DZ bo na današnji izredni seji razpravljal o predlogih ukrepov na gospodarskem področju, zapisanih v koalicijski pogodbi vlade. Za razpravo o ukrepih, ki so po oceni opozicije škodljivi in uničujoči za slovenske podjetnike, so si poslanci vzeli osem ur časa. Najprej pa bodo potrdili mandate petim novim kolegom v poslanskih klopeh.