Cerar v New Yorku z madžarskim kolegom tudi o drugem tiru

New York, 25. septembra - Zunanji minister Miro Cerar se je danes v New Yorku ob robu splošne razprave Generalne skupščine Združenih narodov sestal z madžarskim kolegom Petrom Szijjartom. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, sta govorila o sodelovanju pri infrastrukturnih projektih, od drugega tira do daljnovoda Cirkovce-Pince in izgradnje čezmejnih cestnih povezav.