Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 25. septembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Vlagatelji so po ocenah analitikov nekoliko bolj sproščeni kot v ponedeljek, a še naprej spremljajo trgovinski spor med ZDA in Kitajsko. Pričakujejo tudi sredino odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve, ki bo skoraj gotovo zvišala ključno obrestno mero.