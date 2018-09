Ustanovitelja Instagrama zapuščata Facebook

San Francisco, 25. septembra - Ustanovitelja spletnega družbenega omrežja Instagram Kevin Systrom in Mike Krieger sta napovedala odhod iz Facebooka, ki je priljubljeno aplikacijo za deljenje fotografij kupil pred šestimi leti. Medtem ko so uradne izjave zelo vljudnostne, pa nekateri mediji poročajo o sporu med dvojico in vodstvom Facebooka, poročajo tuje tiskovne agencije.