Govorci na zajtrku AmCham za močnejši glas gospodarstva in odločnejšo Slovenijo

Ljubljana, 25. septembra - Poslovni zajtrk v organizaciji Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija) se je osredotočal na vpetost Slovenije v mednarodno okolje. Sogovorci so se strinjali, da je EU pred številnimi pomembnimi izzivi, med drugim pa so se zavzeli za močnejši glas gospodarstva in odločnejšo Slovenijo.