Upravo Hita razrešili zaradi slabega poslovanja

Nova Gorica, 25. septembra - Nadzorni svet je upravo Hita, ki sta jo od aprila lani sestavljala predsednik Janez Mlakar in član Tevž Korent, na ponedeljkovi seji odpoklical zaradi slabega poslovanja v letošnjem letu. Kot je danes povedal predsednik nadzornega sveta Hita Marjan Pintar, so Mlakarja že nekaj mesecev opozarjali, sedaj pa so morali ukrepati.