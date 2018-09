Newyorške borze končale neenotno

New York, 24. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. K takšnem izidu je prispevala ponovna zaostritev trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, saj so ZDA danes uvedle dodatne carine na uvoz kitajskega blaga v vrednosti še dodatnih 200 milijard dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.