Nadzorni svet odpoklical upravo Hita

Nova Gorica, 24. septembra - Nadzorni svet družbe Hit je na današnji seji odpoklical upravo družbe, ki sta jo od aprila lani vodila Janez Mlakar kot predsednik in Tevž Korent kot član uprave. Člana uprave sta bila razrešena zaradi nesposobnosti vodenja poslov družbe Hit in hujših kršitev obveznosti, so sporočili iz Hita.